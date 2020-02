Dimitri Payet : alors, Euro ?

De nouveau décisif avec l'OM ce week-end, le Réunionnais, qui n'est plus apparu avec les Bleus depuis seize mois, est de retour au milieu d'un débat similaire à celui traversé lors de son premier semestre 2018 : ultra-performant en club, Dimitri Payet semble être une option indispensable à l'équipe de France. Pour ça, le numéro 10 marseillais connaît les règles.

L'OM douche Toulouse

Parce qu'il s'est déjà trop brûlé les ailes, Dimitri Payet préfère désormais souffler sur les étincelles naissantes. Interrogé en novembre 2018 parsur une potentielle présence à l'Euro 2020, le trentenaire marseillais avait calmé le jeu, déjà : "(...)" Plus d'un an plus tard, rien n'a vraiment changé : Payet est toujours sélectionnable et court toujours après ce fameux "bonus" à croquer. Samedi, face à Toulouse, il a marqué son huitième but de la saison en Ligue 1, son onzième de l'exercice en cours toutes compétitions confondues, et a de nouveau porté un OM sans réelle marge, mais toujours invincible en 2020.Il n'en fallait pas plus pour relancer la machine à fantasmes, et en sortant de la pelouse, Philippe Carayon, le journaliste de Canal +, a osé : "" "" Circulez, y a rien à dire, donc. Pourtant, il y a bien quelque chose à voir : on se croirait renvoyé au premier semestre 2018, période où Dimitri Payet avait, là aussi, pris l'OM par la main, lui qui sortait pourtant d'une première partie de saison sans rythme, sans lumière, sans allure. Là, le Réunionnais avait repris le fil de son destin et s'était mis à empiler les buts tout en retrouvant une forme physique optimale, ce qui avait fait naître des rêves de Mondial pour le bonhomme,