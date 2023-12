Dimitri Foulquier : « Les scènes de tristesse étaient les plus difficiles à jouer »

Dimitri Foulquier, défenseur du Valencia FC, est à l’affiche de Nonm , un film de science-fiction guadeloupéen qui doit sortir le 7 décembre en Guadeloupe et Martinique. Une annonce inattendue qu’il a lui-même faite sur son compte Instagram. Entretien.

Comment tu t’es retrouvé à l’affiche d’un film guadeloupéen ?

Un ami m’a présenté le producteur et réalisateur (Daniel Kichenassamy, pour Prémices Art Studio, N.D.L.R.) . C’est un projet qui m’a intéressé. Je suis vraiment très proche de ma culture, de la nourriture, la musique, la langue. La Guadeloupe, j’y ai grandi, j’y vais tous les ans, que ce soit pour 10 jours ou un mois. Pour moi, faire un bon film tourné en Guadeloupe, avec des Antillais, est quelque chose qui me tenait à cœur, en plus d’être une nouvelle expérience qui ne pouvait être qu’enrichissante. J’ai donc décidé d’investir dans le film et d’y participer.…

Propos recueillis par Gnamé Diarra pour SOFOOT.com