Dijon, le temps de la digestion

Le DFCO a fini par payer cash les erreurs accumulées depuis des années au niveau sportif, avec une relégation la semaine dernière en National. Après ce désastre aux multiples conséquences, le président Olivier Delcourt a annoncé qu’une vente du club pourrait intervenir prochainement.

On ne va pas refaire l’historique complet des multiples raisons qui ont conduit le DFCO en National le 2 juin dernier, après une défaite au Havre (0-1), deux ans après une première relégation en Ligue 2. Pascal Dupraz, nommé le 2 avril dernier à neuf journées de la fin du championnat, alors que le DFCO comptait sept points de retard sur le premier non relégable, a failli réussi son coup. Mais après une série de quatre victoires et trois nuls, les Dijonnais avaient buté face au Paris FC (1-1), une semaine avant leur voyage en Normandie, et rendu l’opération maintien beaucoup plus aléatoire.

À Dijon, que ce soit en interne, dans l’environnement proche du club ou parmi les supporters, nombreux sont ceux qui ne comprennent toujours pas l’entêtement d’Olivier Delcourt, le président du DFCO, à maintenir coûte que coûte Omar Daf, alors que le technicien sénégalais, dont les compétences ne sont certes pas remises en cause, n’avait plus de leviers pour sortir son équipe de l’ornière. « Cela reste un mystère. Pourtant, tout le monde avait compris que Daf n’y arriverait pas. Mais Delcourt croyait en son coach, qui lui disait que ça allait s’arranger. Il s’est un peu laissé endormir, il pensait qu’il ne pouvait rien arriver de grave, que Dijon allait se maintenir. Il fallait changer d’entraîneur plus tôt, il y a eu des occasions pour le faire » , explique une source. Le licenciement de Daf et de son staff, sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, se chiffre à environ 500 000 euros, mais ce n’est pas grand-chose par rapport au coût global de la sanction sportive intervenue le 2 juin dernier dans un stade Océane fêtant le retour du HAC dans l’élite.…

