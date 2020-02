Dijon freine Monaco, Lille enfonce Toulouse

De l'allégresse d'un côté, de la frustration de l'autre. Si Lille n'a pas eu à forcer pour punir des Toulousains au fond du trou (3-0), Monaco n'a pas pu gratter autre chose qu'un match nul (1-1) à Dijon. Si Strasbourg et Amiens se sont également quittés sur un nul (0-0), Angers a mis fin à sa mauvaise série en venant à bout de Montpellier et Geronimo Rulli (1-0).

Dijon 1-1 Monaco

Il ne devait pas débuter ce match, et il ne serait peut-être même pas entré en jeu. Mais grâce à son homme providentiel, Dijon a réussi la prouesse de tenir en échec un Monaco aux envies de grandeur, qui voit s'éloigner la quatrième place à cause du nul du soir. L'homme en question s'appelle Mama Baldé, qui a à peine eu le temps de s'asseoir sur le banc au coup d'envoi. Dès la sixième minute en effet, l'homme en forme des Bourguignons Mounir Chouiar doit céder sa place sur blessure à l'attaquant de la Guinée-Bissau. Sûrement mécontent de ne pas pouvoir passer une soirée tranquille, l'ailier décide de faire contre mauvaise fortune bon cœur en déchirant Monaco à lui tout seul. Une grosse mésentente entre asémistes, un dribble subtil sur Maripán et une finition pépère plus tard, voilà l'affaire bien embarquée. Sauf que le Chilien, très critiqué au début de son aventure sur le Rocher, a de la suite dans les idées et décide de se rattraper de la meilleure des manières : en égalisant de façon opportuniste après une tête de Slimani sur corner. Un attaquant algérien infructueux malgré tous ses efforts ce soir, frustré par sa maladresse dans le dernier geste ou un bon Alex Runarsson. Les hommes de Robert Moreno restent cinquièmes, à quatre points de la troisième place., comme la place provisoirement occupée par Dijon au classement. Un répit de court instant avant le match du barragiste Nîmes, qui compte le même nombre de points ?