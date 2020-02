Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dijon dispose facilement de Bourg-en-Bresse Reuters • 02/02/2020 à 19:16









Dijon dispose facilement de Bourg-en-Bresse par Hugo Chalmin (iDalgo) Dijon continue de mettre la pression sur Monaco. Lors de la 21ème journée de Jeep Elite, la JDA recevait Bourg-en-Bresse. Et tout s'est déroulé à merveille pour le club bourguignon qui s'est imposé sans problème contre la JL sur le score de 84 à 70. Un large écart qui ne reflète pas forcément la prestation des Burgiens. Menés de 14 points dans le troisième quart-temps, ces derniers se sont accrochés pour revenir à égalité durant la dernière reprise. Malgré ce retour, les Dijonnais assurent leur fin de match grâce notamment à Axel Julien, décisif dans le "money time". Les hommes de Laurent Legname confortent leur troisième place du classement de Jeep Elite et signent un bilan de 18 victoires pour 3 défaites, soit un bilan similaire de celui de l'AS Monaco, 2ème. À noter que la Jeanne est sur une série de dix succès consécutifs en championnat.

