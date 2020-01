Dijon anesthésie Lille

Battu à Dijon (1-0), Lille manque l'occasion de s'installer sur le podium de Ligue 1. La faute à un collectif adverse solide et réaliste grâce à l'inévitable Julio Tavarès.

Dijon 1-0 Lille

Mendyl, karaté kid

Le poing serré, Alfred Gomis exulte. Ses coéquipiers sont parvenus à faire la première partie du boulot, et le gardien sénégalais s'apprête à bien faire son travail pour ne jamais se laisser surprendre. Oui, dans le football, la surprise est bien la plus grande des armes à l'image de l'ouverture du score dijonnaise. Côté gauche, la longue touche de l'entrant Ahmad Ngouyamsa trouve la poitrine de Mama Baldé, auteur d'une parfaite déviation dans la course de Julio Tavarès. Au métier, le capitaine du DFCO fixe Mike Maignan et plante l'unique but du match. Voilà qui suffit au bonheur de Dijon et empêche Lille de monter sur la troisième marche du podium. Vainqueur du PSG et de Rennes à domicile cette saison, Dijon s'offre désormais Lille. Chapeau.Il y avait de quoi positiver pour Dijon en ce début d'année. Après son succès en coupe de France sur la pelouse de Valenciennes, l'équipe de Stéphane Jobard peut s'appuyer sur une statistique intéressante avec une série de sept matchs à domicile en Ligue 1 sans avoir connu l'amer goût de la défaite. En confiance, le DFCO accélère d'entrée grâce à la vivacité de Stephy Mavididi, dont le centre repoussé revient sur Mounir Chouiar qui allume la cage de Mike Maignan. Attentif, le gardien lillois capte le ballon en deux temps. Malgré son statut de piètre voyageur cette saison avec seulement cinq points pris sur vingt-sept possibles, le LOSC se met à progressivement prendre le dessus sur un adversaire moins talentueux au niveau des individualités. Dans le couloir gauche, Hamza Mendyl manque son dégagement suite à une légère déviation de Luiz Araújo. Résultat ? Le pied gauche du défenseur latéral se loge