Dijon : Alfred Gomis, un vide à combler contre Bordeaux

Un peu plus d'un an après son arrivée à Dijon pour un million d'euros, le gardien sénégalais Alfred Gomis a été vendu seize fois plus à Rennes. Il avait pourtant prolongé son contrat début septembre, et son président avait déclaré qu'il serait "suicidaire de le laisser partir". Mais l'oseille, venue de Bretagne, a tout changé.

Quand Jobard compte ses sous

À quoi bon faire signer des contrats ? À quoi bon pondre des communiqués dans lesquels un joueur qui vient de prolonger assure, quand, à peine un mois plus tard, on le retrouve à 600 bornes de là ? Pourquoi déclarer, comme l'avait fait Olivier Delcourt dansle 24 septembre,et, pour le vendre cinq jours plus tard ? Parce que la sémantique, dans le football contemporain, est simplement devenue un fantastique réceptacle d'une langue de bois à faire crever de jalousie le responsable communication de n'importe quel parti communiste de la planète.Depuis que Rennes, ayant compris qu'Édouard Mendy - partenaire de Gomis, en sélection sénégalaise - allait mettre les voiles pour Londres et Chelsea en échange d'un chèque de 25 millions d'euros, s'était tourné vers Gomis, tout le monde à Dijon sentait le mauvais coup venir. Julien Stéphan, le coach breton, s'était mis en tête que le Dijonnais était l'homme de la situation alors que d'autres noms pourtant plus ronflants - Kevin Trapp, Salvatore Sirigu, Alphonse Areola - circulaient. On avait aussi parlé de Dominik Livakovi?, le gardien du Dinamo Zagreb, ou encore du Turc U?urcan Çak?r (Trabzonspor).