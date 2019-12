Diffusion d'une vidéo de viol : «Twitter n'est pas à la hauteur», réagit Marlène Schiappa

La secrétaire d'Etat chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes a immédiatement contacté Twitter ce vendredi lorsqu'elle a eu connaissance de la diffusion, sur les réseaux sociaux, des images du viol d'une jeune fille en Essonne.À quel point le fait qu'un viol soit filmé et publié sur la toile aggrave-t-il le traumatisme de la victime ?MARLÈNE SCHIAPPA. L'idée même que ces images, illégales en elles-mêmes, puissent être vues, commentées, partagées est un second traumatisme qui s'ajoute au premier, le viol. Le risque, qui se produit souvent, c'est que la victime voit elle-même cette vidéo abjecte. C'est un troisième trauma, quelque chose d'absolument terrible, qui fait partie de la stratégie de l'agresseur qui vise à la terroriser. C'est une façon de dire Tout le monde verra que tu as été violée, tu seras honteuse. Tant que les victimes ont ce sentiment, elles n'en parlent pas, ne portent pas plainte. Cette impunité des agresseurs doit cesser, la honte changer de camp.Pourquoi une telle vidéo n'est-elle pas aussitôt supprimée ?Dès que j'en ai eu connaissance, j'ai immédiatement contacté Twitter pour qu'il la retire. Mais des copies circulent encore. Ce réseau social n'est pas à la hauteur, les criminels le savent, voilà pourquoi ils s'en servent. Force est de constater que le respect des lois et la sécurité des internautes n'est pas leur priorité. Malgré des plaintes, des milliers de signalements, des comptes de haine, sexistes, homophobes, racistes, sont toujours en ligne. Twitter doit prendre ses responsabilités. LIRE AUSSI > Sur les réseaux sociaux, la criminalité en directQue faut-il faire si l'on tombe sur l'une de ces séquences en ligne ?D'abord, il ne faut surtout pas les partager même si on veut les dénoncer. Il faut faire un signalement à Twitter ainsi qu'au dispositif Pharos (Plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et ...