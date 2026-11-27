Dieudonné interdit de se produire sur scène dans le Sud-Ouest et l'agglomération parisienne

Le polémiste français Dieudonné Mbala Mbala sur la scène du théâtre Galabru à Paris, le 22 août 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

Plusieurs préfectures du Sud-Ouest ont interdit à Dieudonné de se produire vendredi et samedi sur leur territoire, après qu'il a annoncé son intention de donner un spectacle dans la région toulousaine, tandis que la préfecture de police de Paris s'oppose à toute représentation du polémiste en décembre.

Rappelant la vingtaine de "condamnations pénales définitives" prononcées contre le polémiste Dieudonné M'Bala M'Bala, "notamment en raison de plusieurs propos à caractère antisémite ou provoquant à la haine, tenus en particulier lors de ses spectacles", les préfets de Haute-Garonne, d'Ariège et du Gers estiment qu'il "existe donc un risque que de tels propos (...) soient réitérés", selon des communiqués distincts.

Des représentations dans la région pourraient ainsi "donner lieu à des propos constitutifs d'infractions pénales et de générer des troubles graves à l'ordre public", ce qui a conduit les préfectures à prendre ces arrêtés d'interdiction, qui concernent aussi le chanteur reconverti en candidat politique Francis Lalanne.

S'appuyant sur les mêmes arguments, le préfet de police de Paris a interdit vendredi, dans un arrêté, "toute représentation dans laquelle M. Dieudonné M'Bala M'Bala est comédien, metteur en scène, auteur ou exposant" pendant le mois de décembre à Paris et en petite couronne.

Selon l'arrêté, Dieudonné avait prévu de donner un spectacle intitulé "Shiva" le 4 décembre avec la possibilité que d'autres dates puissent, "à tout moment, être ajoutées à la programmation" jusqu'à la fin du mois et prévoyait une "exposition d'art contemporain" le 5 décembre, "sans autre précision".

"Il existe un risque avéré qu'au cours du spectacle +Shiva+ ou à l'occasion de l'exposition d'art contemporain organisée par M. Dieudonné M'Bala M'Bala, soient de nouveau tenus des propos ou exposées des oeuvres contraires à la dignité humaine, à la moralité publique et à l'ordre public", selon l'arrêté dans lequel sont rappelées les interdictions de spectacles ordonnées depuis 2025 et les "manoeuvres" du polémiste pour les "contourner".

Ces décisions interviennent une dizaine de jours après l'interdiction dans le Tarn-et-Garonne, à Montauban, d'un meeting de M. Lalanne, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2027, et auquel Dieudonné devait participer.

Le préfet du Tarn-et-Garonne avait également interdit par arrêté "toute représentation, intervention sous forme de sketch, ou spectacle dans lequel M. Dieudonné M'Bala M'Bala est comédien, metteur en scène ou auteur".

L'humoriste sulfureux a été condamné en septembre à six mois d'emprisonnement avec bracelet électronique pour apologie du terrorisme et injure envers le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez pour des publications sur les réseaux sociaux.

Il était notamment poursuivi pour une vidéo publiée sur X le 7 octobre 2024, premier anniversaire de l'attaque du Hamas sur le sol israélien qui a entraîné la mort de plus de 1.200 personnes côté israélien, en majorité des civils.

Dans ce film de deux minutes vu un million de fois, le sexagénaire, qui comptait jusqu'alors 34 condamnations sur son casier judiciaire, avait salué "une date merveilleuse, extraordinaire, féerique", avant de finalement indiquer qu'il parlait de l'anniversaire de sa fille, née un 7 octobre quinze ans plus tôt.