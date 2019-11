Dieselgate : Renault et PSA seront-ils mis en examen ?

Le Dieselgate qui a tant secoué l'Allemagne et Volkswagen va-t-il finir par éclabousser l'industrie française ? Dans l'affaire des émissions de polluants des moteurs diesel, deux informations judiciaires distinctes ont été ouvertes en France pour « tromperie aggravée » sur la qualité des contrôles contre Renault et PSA, respectivement en janvier et avril 2017. À l'époque, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avait mené des perquisitions tant dans le centre technique de La Garenne-Colombes de PSA que sur des sites Renault.Concrètement, les deux groupes français mais aussi Volkswagen et Fiat Chrysler sont soupçonnés d'avoir manipulé les moteurs de leurs véhicules diesel afin de minorer leurs rejets d'oxyde d'azote (NOx), gaz odorant toxique, lors des tests d'homologation. « Il s'agit de savoir s'ils ont triché pour atteindre des émissions de NOx au-dessous des seuils de consommation en conditions réelles », résume Bernard Jullien, maître de conférences à l'université de Bordeaux. Le système de dépollution NOx Trap de la firme au losange intéresse notamment les enquêteurs. Les tests se font avant la commercialisation d'un modèle dans l'Union européenne. Autrefois, et pour ces deux procédures, sous la norme NEDC (« nouveau cycle européen de conduite »). Mais depuis le Dieselgate, la nouvelle norme WLTP (« test de véhicules légers harmonisé au niveau...