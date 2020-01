Volkswagen n'en a pas fini avec le « Dieselgate ». Plus de quatre ans après le scandale, les consommateurs s'organisent pour contraindre le constructeur allemand à verser des indemnités en Europe. Selon nos informations, la fondation néerlandaise « Diesel Emissions Justice » (DEJF) lance ce jeudi en France une action groupée contre la firme de Wolfsbourg qui a reconnu avoir équipé 11 millions de véhicules diesel d'un logiciel frauduleux pour manipuler leurs émissions polluantes (marques Volkswagen, Audi, Seat et Skoda).Une procédure qui s'ajoute à celles déjà initiées sur le Vieux Continent : l'action pénale en France contre le groupe, la plainte au Royaume-Uni en nom collectif de près de 100 000 automobilistes ou encore en Allemagne le méga-procès de Brunswick (450 000 plaignants), en Basse-Saxe. Depuis peu, Volskwagen tente de négocierun accord à l'amiable avec la fédération de défense des consommateurs allemand. Contacté pas Le Point mercredi, il n'avait pas répondu au moment de boucler cet article.Lire aussi Dieselgate : le procès de tous les dangers pour VolkswagenObjectif : contraindre Volskwagen à un accord « C'est l'étape française de notre action collective paneuropéenne contre le groupe Volskwagen », confirme Maria José Azar-Baud, membre du conseil d'administration et porte-parole de la Diesel Emissions Justice Fondation. Maître de conférences à l'Université Paris-Saclay et spécialiste des actions...