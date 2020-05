Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diesel: VW va verser 9 millions d'euros pour mettre fin aux actions contre ses dirigeants Reuters • 19/05/2020 à 21:59









DIESEL: VW VA VERSER 9 MILLIONS D'EUROS POUR METTRE FIN AUX ACTIONS CONTRE SES DIRIGEANTS FRANCFORT (Reuters) - Volkswagen a annoncé mardi la conclusion d'un accord avec la justice allemande pour mettre fin, en échange du versement de 9 millions d'euros, aux poursuites engagées contre les présidents de son directoire et de son conseil de surveillance dans l'un des volets financiers du scandale des émissions polluantes du groupe automobile allemand. Herbert Diess, président du directoire, et Hans Dieter Pötsch, président du conseil de surveillance, étaient accusés de manipulation de marché devant le tribunal de Brunswick, dans le Land de Basse-Saxe où se trouve Wolfsburg, siège de Volkswagen. Le groupe automobile a reconnu en septembre 2015 avoir eu recours à un logiciel de manipulation des émissions polluantes de ses moteurs diesel pour fausser les tests aux Etats-Unis, ce qui avait provoqué l'effondrement du cours de son action en Bourse. Le parquet de Brunswick soupçonnait Herbert Diess et Hans Dieter Pötsch d'avoir tardé à informer les investisseurs sur les agissements du constructeur. Volkswagen a salué mardi l'accord conclu avec la justice. (Ludwig Burger; version française Bertrand Boucey)

