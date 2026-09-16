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Diego Simeone roule pour Messi dans la course au Ballon d’or
information fournie par So Foot 16/09/2026 à 09:36
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Diego Simeone roule pour Messi dans la course au Ballon d’or

Diego Simeone roule pour Messi dans la course au Ballon d’or

Viva Argentina. Initialement, il s’agissait d’une conférence de presse ennuyante de début de semaine en prévision d’un Atlético de Madrid-Osasuna. Période électorale pour le Ballon d’or oblige , ce banal exercice médiatique s’est mué en débat sur l’identité du prochain lauréat.

Interrogé sur son favori, Diego Simeone a surpris son monde en désignant… Lionel Messi : « Après le Mondial qu’il a fait à son âge ? Messi, sans aucun doute » . En l’absence de candidat au sein de son effectif, Simeone s’en est donc remis à son patriotisme.…

MB pour SOFOOT.com

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