Diego Moreira : TikTok, qui est là ?

Arrivé sur le gong du mercato en prêt, Diego Moreira n'a disputé qu'une dizaine de minutes avec l'Olympique lyonnais, mais s'est déjà fait remarquer. En plus de son style provocateur sur l'aile, le jeune Portugais a une sacrée renommée sur les réseaux sociaux, et notamment TikTok. À voir ce que cela donne sur plus de 15 secondes.

Un jeune ailier est venu éclaircir une nouvelle triste soirée du côté de Lyon dimanche face au Havre (0-0). Des jambes en fil de fer, des dreadlocks virevoltant au gré des dribbles et un contrat lié au puissant Jorge Mendes : non, il ne s’agit pas de Bradley Barcola, parti s’épaissir (?) au PSG, mais bien de la recrue Diego Moreira, natif de Liège au profil similaire, mais au tempérament bien plus extraverti. Si bien que quand il entre en jeu, l’enthousiasme se fait sentir des tribunes. Mais est-ce que les spectateurs du Groupama Stadium étaient présents à l’entraînement pour scruter leurs futurs chouchous ou sont-ils passés par un autre canal pour avoir un aperçu de ce que peut offrir ce gamin de 19 ans ? La réponse est plutôt à chercher du côté de TikTok, puisque de son jeu, seuls les scouts avisés ont pu se faire un réel avis. Apparemment timide et avare en phrases de plus de dix secondes lors de la vidéo de présentation sur la chaîne de l’OL, l’espoir portugais est en réalité un as de la communication digitale et c’est d’ailleurs sur l’application d’origine chinoise que l’espoir portugais s’est fait un nom. Un garçon de son époque, somme toute.

« Diegzyy » l’insouciant

Crampons chaussés, le garçon est un mangeur de craie, un provocateur affamé. « C’est un pur gaucher, extrêmement dribbleur, toujours dans la percussion et la recherche du un contre un » , affiche Arno Van den Abbeel, qui l’a eu sous ses ordres avec les U15 de la Belgique. C’est une fois qu’il quitte le terrain que Diego Moreira s’affirme en tant qu’influenceur. Né en 2004, le Belgo-Portugais est, comme beaucoup de jeunes de 19 ans, actif sur les réseaux sociaux. Sur TikTok principalement où ses 77 posts nous montrent la vie d’un footballeur en devenir qui écoute du rap, parle de filles et porte les chaussures et fringues à la mode. Les vidéos de danse sont plus nombreuses que celles de foot, au point de se demander quelle est sa réelle activité. Suffisant pour dégoûter ses followers qui venaient pour le ballon ? « Sur les différents réseaux sociaux, il faut proposer du contenu très régulièrement, voire to

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com