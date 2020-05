Diego de Top Chef : "J'ai joué contre Mbappé et Ikoné"

Diego Alary a donc été éliminé, mercredi soir, aux portes des quarts de finale de la onzième saison de Top Chef. La faute à une assiette de chipirons farcis qui est partie tout droit dans les nuages. L'occasion de revenir avec lui sur son aventure dans l'émission au cours de laquelle on a notamment appris qu'il envisageait de devenir footballeur professionnel...



"J'aime le côté bestial du football."

Je n'en garde que du positif. C'est un super concours, j'ai pu croiser de très bons chefs, de bons candidats, et c'est ça qui importe. Bien sûr, je suis un compétiteur, donc au moment de l'élimination, je suis forcément dégoûté, mais très vite, je me suis dit que c'est une expérience qui m'aidera pour plus tard. Je suis encore jeune, j'ai 23 ans, ça me laisse du temps pour me faire un nom...Bah il s'est passé que je n'étais pas dans le timing, c'est tout ! C'est de la cuisine, tout se passe sur le vif, on ne peut pas tout prévoir. Et là, je me suis retrouvé à une minute de la fin à devoir faire tout mon dressage, et c'est ça qui me fait perdre. C'est dommage, parce que les goûts y étaient, j'en suis sûr... J'ai regardé l'émission en replay tout à l'heure, et les chefs disaientet c'est exactement ça ! Qui sait, peut-être que si j'avais eu trois minutes de plus, je n'étais pas éliminé !Ce sont deux chefs très différents, j'étais surtout content de pouvoir travailler avec les deux. Au début, je voulais à tout prix être avec Etchebest, parce qu'il a ce côté "entraîneur" que j'aime beaucoup, il a un management très sportif, il n'hésite jamais à aller au mastic... Et puis il a été meilleur ouvrier de France, donc il a plein de cordes à son arc. Mais voilà, il a dû faire un choix, et il a choisi l'expérience de Martin, et puis Gratien, qui avait gagnéavec lui, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com