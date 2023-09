Didier Ollé-Nicolle porte plainte à son tour contre Diani

La réponse du berger à la bergère.

Au lendemain de l’annonce de la plainte de Kadidiatou Diani contre Didier Ollé-Nicolle pour agression sexuelle, l’ancien entraîneur de l’équipe féminine du PSG a décidé de répliquer et a fait savoir via son avocat qu’il portait plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse contre son ancienne joueuse. Dans un communiqué publié par ses avocats, il « conteste fermement les accusations et rappelle qu’à la suite d’accusations connexes relayées au mois de mai 2022, il a déjà été entendu par la justice sous le régime de l’audition libre et qu’aucune charge n’a été retenue contre lui » .…

ARL pour SOFOOT.com