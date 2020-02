Didier Guillaume, soldat des champs

Dans le box d'Idéale, la gargantuesque charolaise, star du Salon de l'agriculture, Didier Guillaume se laisse aller à une confidence : « J'aimerais bien être une vache. Au moins, on est tranquille. Regardez, elle fait ce qu'elle veut. Quand elle a faim elle mange ! » plaisante-t-il ce vendredi 21 février.Ce n'est pas un hasard si le ministre de l'Agriculture se prend à rêver d'une autre vie. Il y a encore quelques semaines, il briguait officiellement la mairie de Biarritz. Soucieux d'éviter un duel fratricide avec Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères qui songeait à se présenter sur la liste concurrente du maire sortant, et peu désireux de voir son ministre se délaisser de ses dossiers brûlants au moment où la détresse des paysans est à son apogée, Emmanuel Macron a tranché : Guillaume sera ministre à plein temps.« La volte-face de Macron, c'est à cause d'une grosse pression de Bayrou qui est proche du maire sortant MoDem et aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de ministres qui tiennent la route à sa place, surtout de gauche », explique le collaborateur d'un ministre qui a suivi les négociations de près. En contrepartie, le président lui aurait fait une promesse : faire partie de l'équipe de campagne de la prochaine présidentielle.Négociations sur la PACAlors Didier Guillaume serre les dents et, celui qui était élu de la Drôme avant d'être ministre, déambule entre les stands des...