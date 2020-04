Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Didier Guillaume favorable à la réouverture de tous les marchés Reuters • 12/04/2020 à 17:37









DIDIER GUILLAUME FAVORABLE À LA RÉOUVERTURE DE TOUS LES MARCHÉS PARIS (Reuters) - Le ministre français de l'Agriculture Didier Guillaume s'est dit favorable dimanche à la réouverture de tous les marchés en plein air et des halles alimentaires tant que les normes de sécurité sanitaire étaient respectées face à l'épidémie de coronavirus. "Je suis favorable à l'ouverture de tous les marchés en plein air et de toutes les halles alimentaires", a-t-il déclaré sur France 3. "J'appelle les maires de France et les préfets à inciter à rouvrir ces marchés", à "condition qu'il y ait le respect des normes sanitaires". "Le marché, c'est le lieu où les personnes âgées notamment vont acheter leurs poireaux, deux pommes de terre, une salade (...) et puis surtout le marché c'est l'endroit où l'agriculture française passe 30 % de sa production de frais, de fruits et légumes", a-t-il fait valoir. Epargnés dans un premier temps par les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les 10.000 marchés alimentaires de France avaient été contraints de fermer le 24 mars après la diffusion d'images sur les réseaux sociaux de personnes ne respectant pas la "distanciation sociale" sur certains marchés. Cette décision avait suscité l'indignation notamment de la Fédération des marchés de France qui avait dénoncé une "inégalité de traitement" entre la grande distribution et les marchés de rue. Depuis, des dérogations ont été accordées au cas par cas par certaines préfectures sur la base d'un guide de bonnes pratiques sanitaires mis au point après d'intenses discussions entre le gouvernement, la fédération des marchés de France et la FNSEA notamment. (Marine Pennetier)

