Didier Domi : « Vitinha prend une dimension extraordinaire »

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi analyse la remontada du PSG à Barcelone (1-4) et cette qualification en demi-finale de la Ligue des champions.

Croyais-tu avant le match à cette remontada parisienne, notamment après la performance décevante du match aller au Parc des Princes ? Bien sûr, parce que même sans avoir fait un match extraordinaire au Parc, quand tu marques deux buts en seconde période et que tu tapes par deux fois les montants, que deux erreurs individuelles te font plonger, c’est qu’il y a toujours une possibilité au retour. D’autant que Luis Enrique, dès la mi-temps à l’aller, avait compris qu’il avait fait une erreur sur sa compo de départ en mettant Asensio, Beraldo ou même Lee qui, dans tout ce qui était impact physique, n’était pas au niveau. Là, on a vu des joueurs ce mardi soir à Barcelone qui jouaient tous à leur poste. Mieux que ça, ce onze-là a ramené beaucoup plus de vitesse, d’impact physique, avec Barcola, avec Warren Zaïre-Emery et Achraf Hakimi qui revenait de suspension. Il y a un truc qui a changé dès la première minute, c’est notre pressing. Avant de commencer à parler de progression de jeu, de déséquilibre, il faut récupérer le ballon. Ce que Paris n’avait pas fait au match aller, là où le Barça avait été bien meilleur. Preuve en est avec trois joueurs : Raphinha, Lamine Yamal et Sergi Roberto. Ils coulissaient en permanence pour aider les latéraux, c’était très dur pour trouver des espaces lors de la première manche. Eux à l’inverse n’ont pas été bons au retour dans ce domaine, laissant notamment énormément d’espaces à Barcola. C’est lié à deux choses. La première, c’est que Pedri n’est pas Sergi Roberto. Il est évidemment meilleur dans la conservation du ballon, mais pas vraiment dans ce qui est d’aller aider Jules Koundé, de combler les trous. Ensuite, Yamal n’a pas fait les mêmes efforts qu’à l’aller et ça a coûté cher. Là, au retour, le PSG a mieux défendu que son adversaire. Dès l’entame, j’ai vu Lucas Hernandez aller mettre deux-trois coups à Lewandowski, pareil pour Marquinhos, histoire de lui dire : « Mon gars, ce soir tu ne vas pas te retourner aussi facilement qu’à l’aller » . Ah et le contre-pressing avec Warren Zaïre-Emery ? Exceptionnel.

Avec Barcola à la place de Lee, tu as tout de suite un facteur vitesse qui n’a rien à voir.…

Propos recueillis par Andrea Chazy pour SOFOOT.com