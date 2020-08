Didier Domi : "Un groupe qui est sûr de sa force"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi analyse la qualification historique du PSG en finale de la Ligue des Champions.

"Quand tu récupères ces joueurs, tu as les capacités de te montrer patient, de faire courir l'adversaire, pour ensuite trouver Neymar dans les intervalles."

Leipzig n'a pas joué comme il sait le faire. On le voit en Bundesliga, face au Bayern ou Dortmund par exemple, c'est une équipe beaucoup plus agressive, qui évolue plus haut sur le terrain. Face à Paris, ils ont joué dans une position médiane parce qu'ils avaient peur de deux choses. La première, c'est les relations Neymar-Mbappé et Di María-Neymar. C'est pour cela que tu avais Sabitzer collé à Kampl pour couper la relation à gauche avec Mbappé, et Dani Olmo pour faire la même chose côté droit avec Di María. Ils ont montré beaucoup trop de respect, aussi dû à leur jeunesse, mais ils ont perdu ce combat-là. Leur deuxième peur, c'était la vitesse de Mbappé. Vu qu'il y avait beaucoup de monde à l'intérieur du jeu, ce n'est pas étonnant que le Français dézone à gauche sur la première action où il lance Neymar qui touche le poteau. Sur l'action qui amène le premier but, Neymar est obligé de se désaxer à son tour pour créer un "2 contre 1" qui pousse à la faute et amène le coup franc décisif. Paris a été très intelligent. Quand on se demandait avant la rencontre ce que Paris allait récupérer, la réponse on l'a eu : de la qualité.Bien sûr. Quand tu récupères ces joueurs, tu as les capacités de te montrer patient, de faire courir l'adversaire, pour ensuite trouver Neymar dans les intervalles. Notre milieu de terrain a aussi été très bon au niveau du pressing. Par exemple, sur le second but, Paredes sort bien sur Sabitzer et Herrera sur Kampl très haut sur le terrain. Ils ont décidé du timing,