Didier Domi : "Paris s'est fait manger dans tous les domaines"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi décrypte le match nul miraculeux des Parisiens à Madrid (2-2) dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des champions.

"Isco s'est baladé dans le dos de Marquinhos. Hazard jouait au milieu de terrain, Valverde revenait vers l'intérieur. Tu avais toujours des quatre contre trois, voire même des cinq contre trois."

Effectivement, ça a totalement déstabilisé le milieu du PSG que ce soit pour défendre ou dans l'utilisation du ballon. Zizou a été très fort tactiquement. Le choix Isco a clairement été pris pour réduire l'influence de Marquinhos, mais l'Espagnol n'a pas fait que ça. Quand le Real sortait en 4-4-2, tu pouvais le voir au niveau de Karim Benzema, qui était sur Thiago Silva, tandis que lui était sur Kimpembe. Avec toujours cette volonté de couper ces passes vers Marquinhos, car derrière, Casemiro sortait sur Gueye et Kroos sur Verratti. C'était un vrai 4-2-3-1 avec un triangle inversé qui lui a permis de se calquer sur l'adversaire. Isco a été très bon. Ensuite, au niveau de l'animation, Isco s'est baladé dans le dos de Marquinhos. Hazard jouait au milieu de terrain, Valverde revenait vers l'intérieur. Tu avais toujours des quatre contre trois, voire même des cinq contre trois. Les positions de Hazard, Isco et Valverde ont totalement mis sous l'eau le milieu du PSG. Là où Paris n'a pas été très bon, au-delà du volume de jeu, c'est que ses latéraux ne savaient jamais s'ils devaient sortir sur leurs joueurs respectifs. Ce que n'ont pas fait Meunier et Bernat, Carvajal et Marcelo, eux, l'ont très bien exécuté. Carvajal, on l'a notamment vu en seconde période, n'a jamais hésité à aller chercher Mbappé très haut pour l'empêcher de se retourner. Zizou a voulu une supériorité numérique au milieu de terrain, soit pour en profiter directement, soit pour utiliser la largeur sur Carvajal, comme on l'a vu sur le premier but, ou sur Marcelo qui a été très bon. Donc bravo à Zizou.