Didier Domi : "Paris n'a pas joué ensemble"

Latéral gauche formé au PSG, ayant évolué à Paris de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi décrypte PSG-Bruges (1-0). Notre consultant a vu une équipe parisienne inconsistante, qui a laissé trop d'espaces entre les lignes.

Icardi sort une belle épine du pied du PSG

Cette équipe de Bruges - qui jouait cette fois en 4-2-3-1 - n'a pas peur de jouer quel que soit l'adversaire en face. Les Belges ont fait un vrai match de Ligue des champions à la récupération du ballon. En seconde période, c'était une récupération médiane, puis, dans les 40 derniers mètres, puis les 30 derniers mètres, puis Diatta vient la prendre de la tête à Marquinhos à l'origine du penalty... Voilà pourquoi Bruges méritait le match nul.Dans le premier quart d'heure, tu as énormément d'espaces. Des fois, c'étaient les attaquants parisiens qui étaient en retard, des fois les milieux, des fois, il y avait au moins quinze mètres entre les attaquants et les milieux. Quand Verratti sortait, il était souvent en retard. Comme il était en retard, il resserrait vers le milieu et on se retrouvait sur le côté avec des deux contre un ou des un-contre-un. Il y a même une action où le défenseur central envoie une transversale vers Dennis qui montre que Paris n'y était pas au pressing.Dans tout ce qui est la couverture d'espace, l'agressivité, être proches les uns des autres... les Belges étaient meilleurs que le PSG. Le latéral gauche (Ricca), même si Di María décrochait au milieu de terrain, il le suivait sans problème. Dans ce cas, un espace se crée dans le dos du latéral, et c'est là où Diatta et Dennis ont fait énormément d'efforts pour revenir boucher l'espace en défense. Par rapport au match aller, il y avait