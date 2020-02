Didier Domi : "On a trop marché à la récupération"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi décortique les manques du PSG au Signal Iduna Park face à Dortmund (2-1) lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

"Avec ce 3-4-3, Tuchel voulait maîtriser les côtés en mettant Kurzawa et Meunier face à Hakimi et Guerreiro. Ça a permis aussi de densifier ce milieu, c'était tout l'objectif de cette mise en place."

Håland bastonne le PSG

Non, pas vraiment. Si on avait joué en 4-4-2, on aurait beaucoup plus subi et le score aurait été même plus lourd à mon sens. Déjà, derrière, tu aurais eu un 3contre 2. Ensuite, Hakimi et Guerreiro auraient beaucoup fait reculer Neymar et Di María car tu ne peux pas jouer haut comme cela en Ligue des Champions tout au long de la partie. Mais le plus grave, c'est que Sancho et Hazard auraient fait sortir Meunier et Kurzawa. Un cas de figure qui aurait amené une pluie de ballons dans le dos des latéraux parisiens, et donc obligé Kimpembe, Thiago Silva et Marquinhos à colmater de tous les côtés. On aurait beaucoup trop subi et ça aurait été trop dur pour nous.Peut-être un peu, mais selon moi, c'était avant tout tactique. Quand je vois le travail de repli de Neymar et de Di María ce soir, en 4-4-2, je ne sais honnêtement pas combien on en aurait pris. Avec ce 3-4-3, Tuchel voulait maîtriser les côtés en mettant Kurzawa et Meunier face à Hakimi et Guerreiro. Ça a permis aussi de densifier ce milieu, c'était tout l'objectif de cette mise en place. Cela apportait, dans les couloirs, une couverture en plus pour réduire l'influence de Sancho et de Hazard qui sont dangereux lorsqu'ils commencent à décrocher.