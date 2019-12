Didier Domi : "Offensivement, le 4-4-2 est le meilleur système pour Paris "

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi s'attarde sur le 4-4-2 parisien victorieux à Saint-Étienne ce dimanche soir (0-4). Et, notamment, sur les titularisations combinées de Mbappé, Di María, Neymar et Icardi au coup d'envoi.

"Ce n'était pas du tout une surprise, pour moi. Car même si Tuchel parle sans cesse d'équilibre, tu avais déjà vu ce 4-4-2 avec succès face à Liverpool l'an passé en Ligue des Champions et l'équilibre était là."

Lorsqu'il disait que c'était impossible, c'était forcément pour évoquer la Ligue des Champions. Ton quatuor, quand tu l'as, pourquoi ne pas le mettre ? En championnat, tu peux toujours essayer. Il ne faut pas oublier que l'année dernière au Parc, il avait joué contre Liverpool en 4-4-2 avec Neymar et Di María derrière Cavani et Mbappé. Ce n'était pas du tout une surprise, pour moi. Car même si Tuchel parle sans cesse d'équilibre, tu avais déjà vu ce 4-4-2 avec succès face à Liverpool l'an passé en Ligue des Champions et l'équilibre était là.Tous les entraîneurs du monde, offensifs comme défensifs, que ce soit Deschamps, Guardiola ou Ferguson, l'ont tous dit : quand tu as un milieu de terrain fort, même si tu subis, tu vas un peu moins défendre et forcément te procurer des occasions. La force du 4-4-2, c'est que lorsque tu attaques, tu es souvent en quatre contre quatre. Tu utilises aussi toute la largeur, et c'est là où Di María et Neymar sont importants. Quand je vois Neymar comme ce soir, où il ne recule jamais et attaque sans cesse le ballon, c'est impressionnant. C'est un système qui est fait pour le PSG de ce dimanche soir : une équipe qui va dominer, qui ne va pas reculer. Les joueurs se sentent bien, dedans. Icardi et Mbappé se sont trouvés, pareil pour Neymar et Di María.