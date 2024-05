Didier Domi : « Le PSG va être obligé d’appuyer sur le champignon »

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi donne les clefs de PSG-Dortmund, prévu ce mardi soir au Parc des Princes, à quelques heures de la demi-finale retour de la Ligue des champions.

Pourquoi le PSG est-il passé à côté de sa demi-finale aller ? La première période a évidemment été préjudiciable. Le PSG avait décidé de défendre en 4-4-2 en losange, avec Bradley Barcola proche de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé très axial sur Emre Can. Quand tu as ce système, si tu ne presses pas bien le premier rideau, des espaces se forment très vite sur les côtés. C’est pour cela que Julian Ryerson a eu beaucoup le champ libre, pouvait faire 30-40 mètres et combiner. Cela s’est finalement avéré très pénalisant. C’était une demande de Luis Enrique, de sorte que leurs centraux jouent assez long, pour isoler Can. Le problème, c’est que dans ce système-là, les milieux excentrés doivent couvrir beaucoup de distance pour aller chercher les côtés si leurs latéraux ne montent pas. Pour autant, j’ai compris ce qu’a voulu faire Luis, sa volonté de bloquer l’axe et de garder ce surnombre même en phase offensive. Il s’est d’ailleurs bien adapté en seconde période. On a vu Dembélé beaucoup plus proche de sa ligne, et les automatismes sont naturellement revenus : Achraf Hakimi se mettait un peu à l’intérieur du jeu, leur relation a porté ses fruits, et comme par hasard, Paris s’est ensuite procuré 4-5 grosses occasions qui, malheureusement, n’ont pas terminé au fond. Des fois, on peut essayer d’exploiter les failles de l’adversaire, mais quand tu vois que ça ne marche pas, il faut réagir très rapidement. C’est ce qu’a fait Luis Enrique contre Barcelone, et encore contre Dortmund. Je crois qu’il faut garder ces ajustements pour le match de ce mardi soir.

Pourquoi Luis Enrique « expérimente » à chaque fois sur la première manche de ces doubles confrontations ? Il faut comprendre Luis Enrique. C’est quelqu’un qui regarde les matchs beaucoup de fois, qui a des analystes vidéo, et il voit des failles chez l’adversaire. Des fois c’est vrai, on se pose la question : « Pourquoi n’a-t-il pas mis tel joueur plus tôt ? », « Pourquoi n’a-t-il pas mis l’équipe qui a ses circuits naturels dès la première minute ? » Là où les gens voient une erreur, je crois qu’il faut plutôt se demander à la place : « Qu’est-ce qu’i

Propos recueillis par Andrea Chazy pour SOFOOT.com