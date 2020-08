Didier Domi : "La connexion Neymar-Icardi n'a pas existé"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi décrypte la victoire renversante du PSG face à l'Atalanta en quart de finale de Ligue des Champions.

"On n'avait peut-être pas les capacités de sortir proprement le ballon, donc on s'est adapté."

Tu peux être surpris par ce choix, en te disant que Paredes et Ander Herrera auraient été plus à même de sortir le ballon. Mais ceux qui suivent le championnat italien ont vu comment pressait l'Atalanta face à une équipe en 4-3-3 : Papu Gómez reste collé aux basques du 6, Duván Zapata et Mario Pašali? vont fixer les deux centraux, Hans Hateboer et Robin Gosens sur les latéraux parisiens. Conséquence : cela crée une situation de "un contre un" sur la totalité du terrain. Tuchel s'est donc dit : je ne vais pas prendre de risques, même en mettant Paredes, alors que je n'ai pas Ángel Di María, Marco Verratti et Kylian Mbappé pour aider Neymar à la sortie du ballon. On a du coup eu un jeu très direct sur le Brésilien qui était souvent positionné dans l'axe. Pourquoi ? Parce que s'il arrive à se retourner, et à la donner en une touche à Mauro Icardi qui lui remet comme dans les trois premières minutes de jeu, Mattia Caldara (le plus central des trois défenseurs centraux) sort sur lui et Neymar peut donc dévorer l'espace énorme entre Rafael Tolói et Berat Djimsiti, qui sont concernés par les déplacements vers l'extérieur de Mauro Icardi et Pablo Sarabia. On n'avait peut-être pas les capacités de sortir proprement le ballon, donc on s'est adapté.Tout à fait, mais ce n'est pas seulement dû à l'absence de Verratti. Il y a celle de Di María, aussi. Car quand tu n'as pas Di María qui peut rentrer à l'intérieur, que tu n'as pas Verratti qui est l'un des meilleurs milieux au monde sous la pression, tu es obligé de t'adapter. Bravo donc à Tuchel pour cela, car quand tu vois Keylor Navas, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com