Didier Domi : "Il y a encore un écart entre Paris et le Bayern"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi revient sur la défaite parisienne en finale de Ligue des Champions face au Bayern (0-1).

"La pression mise par les Allemands tout au long du match a été extraordinaire."

Il y a quelque chose qui prédomine dans le football moderne actuellement : c'est que les joueurs de devants pressent sans être déconnectés du reste de l'équipe. Dès la première mi-temps, Leon Goretzka et Thiago Alcantara ont réussi à trouver des passes directes vers Alphonso Davies ou Kingsley Coman. Au milieu, tu avais Ander Herrera qui essayait de couper les angles de passes mais Kylian Mbappé ou Angel Di María étaient trop loin.Notre pression a été trop passive, pas assez agressive. Les rares fois où l'on a pressé plus agressivement ou que l'on a joué plus haut, on a eu quelques opportunités notamment avec Mbappé quand il récupère un coup-franc ou qu'il est trouvé tout de suite par Leandro Paredes. Et c'est la différence majeure entre le PSG et le Bayern. La pression mise par les Allemands tout au long du match a été extraordinaire. Sur notre côté droit, avec Di María qui était trop loin, Davies et Coman qui étaient trop facilement trouvés par Goretzka et Alcantara, ça commençait à devenir dur. Herrera, qui a fait un grand match, ne peut pas être au four et au moulin. Il ne peut pas se retrouver à l'intérieur et enchaîner derrière avec des courses de trente mètres pour aider Thilo Kehrer pendant tout le match.Di María a vraiment trop marché à la récupération. Quand le Bayern pressait, tu voyais les latéraux aider Gnabry ou Coman. Parfois, tu voyais même Goretzka, Alcantara ou Thomas Müller venir en renfort. Au fur et à mesure, ils commencé à trouver des deux contre un. Comme par hasard, en seconde période, tu as beaucoup plus vu Joshua Kimmich, beaucoup plus de centres aussi. Et à force de concéder des centres, tu augmentes les risques de craquer. Sur le but, Kehrer n'est pas fautif. C'est davantage la charnière Thiago Silva-Presnel Kimpembe qui n'a pas su bien lire l'action. Tu le vois qu'ils sont sur la même ligne. L'alignement de la défense parisienne est défaillant sur cette Lire la suite de l'article sur SoFoot.com