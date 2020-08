Didier Domi : "Ce n'est pas facile de remettre le 4-3-3 en route"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi analyse la victoire parisienne en finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon ((0-0, 6 t.a.b. à 5). Et selon lui, Paris a des enseignements à tirer de cette rencontre en vue de son quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta, le 12 août prochain.

"En 4-3-3, on a un peu plus besoin d'Icardi comme relais. Face à Lyon, on l'a vu une ou deux fois dans le rond central tenter de lancer Di María. Même s'il rate, ce n'est pas grave. Dans le 4-4-2, c'est devenu une habitude de voir Neymar trouver Mbappé qui venait de décrocher. Contre l'OL, Ney a tenté plusieurs fois de toucher Icardi mais sans succès. Ça, c'est un problème."

D'un point de vue physique, jouer des matches à haute intensité est le seul véritable marqueur. Le PSG n'en a eu que deux, contrairement à l'Atalanta qui a enchaîné pendant un mois mais qui a quand même pu faire beaucoup tourner après avoir acquis sa qualification en Ligue des Champions. Le premier enseignement, c'est que le PSG n'arrivera pas à 100% le 12 août. Même si au niveau de la fraîcheur mentale, Paris sera peut-être meilleur car lorsque tu joues tous les trois jours avec d'importants protocoles dû au Covid-19, les déplacements... C'est lourd. Mais physiquement, les Bergamasques seront au-dessus. Car ils auront effectués beaucoup plus de courses à haute intensité. Au haut niveau, après le talent, l'intensité des courses et l'efficacité dans les deux surfaces sont les deux facteurs qui priment. Le deuxième enseignement, c'est le changement tactique.Le PSG n'aura probablement pas Kylian Mbappé, tandis qu'Ángel Di María sera suspendu. Tuchel va donc devoir passer en 4-3-3. Ce n'est pas facile de remettre ce système en route, d'autant que son équipe a des repères en 4-4-2 et une importante fluidité dans le jeu. Ce n'est pas étonnant si on a observé un Neymar orphelin ce soir. Heureusement qu'il avait Marco Verratti pour ressortir le ballon.