Didier Domi : "C'est un casse-tête pour Tuchel"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi revient sur la défaite parisienne face à Manchester United ce mardi soir au Parc des Princes en Ligue des Champions.

"On a vraiment été très faibles individuellement et collectivement défensivement. Au niveau des couvertures, des anticipations, sur la lecture des trajectoires."

Manchester a été très bon défensivement en première période. Ils ont été beaucoup plus constants dans l'animation défensive, beaucoup plus solides que Paris. À l'inverse, le PSG s'est trop appuyé sur Neymar. Il a manqué de la créativité dans le milieu parisien, le Brésilien était isolé. Avec Ander Herrera, et surtout Idrissa Gueye, notre niveau de créativité était très faible.Oui, je le pense. Si tu débutes avec un milieu Rafinha-Verratti-Danilo, ce n'est pas la même histoire. Ce ne sont pas les mêmes circuits préférentiels, tu mets Neymar dans de meilleures conditions. Après, le PSG a du mal à trouver son équilibre. Quand il joue en 4-3-3, il perd en créativité au milieu et c'est indéniable. À la pause, lorsqu'il passe en 4-4-2, ce qui a été une très bonne chose car ça a libéré un peu Kylian Mbappé et cela a renforcé la relation du Français avec Neymar. Mais le revers de la médaille, c'est que l'on a perdu en stabilité défensive. Car quand Mbappé ne défend pas, quand Angel Di María ne défend pas suffisamment non plus, tu te prends des vagues successives qui te font craquer. Les deux changements tactiques, celui de Tuchel d'abord et la réaction de Solksjaer ensuite, ont été pertinents.Je ne savais pas que Gueye s'était blessé à la pause, mais de toute façon,