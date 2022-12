Didier Domi : "Bravo à Didier Deschamps"

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain, passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003 et aujourd'hui consultant, Didier Domi revient sur la finale Argentine-France et sur le parcours des Bleus au Mondial 2022.

"Il y avait des Argentins excellents en face. Ils ont surtout été excellents dans l'approche du match. Ils étaient prêts pour le combat."

Dans le football, il y a beaucoup de paramètres. En dehors du terrain, tu as notamment la qualité mentale, la concentration, la gestion du stress, le contrôle de tes nerfs. Quand il y a un peu de stress, tout s'évapore : la réflexion, l'instinct, ton jeu. Vu du stade, j'ai vu les Bleus très stressés. Ça m'a fait penser à une petite équipe de Coupe face à une grosse cylindrée, on a fait énormément d'erreurs techniques. Quand tu vois plusieurs mauvais contrôles, plusieurs mauvaises transversales, plusieurs mauvais choix, tu comprends tout de suite ce qu'il se passe. L'enjeu a pris le pas sur leur jeu.Tu ne contrôles pas le stress et puis il y avait des Argentins excellents en face. Ils ont surtout été excellents dans l'approche du match. Ils étaient prêts pour le combat. Le foot de haut niveau, c'est de la prise de risque, une haute intensité dans les duels et savoir se montrer efficace dans les deux surfaces. Quand tu as une équipe stressée comme la France et une autre qui est dans le coup à 200%, cela explique l'énorme écart qu'il y avait en première période entre les Bleus et l'Argentine. L'un des tournants, de notre côté, ça a été Didier Deschamps.Parce qu'il n'attend pas la mi-temps pour changer. Je suis avec lui sur ce coup-là, car il était tellement dans un ouragan qu'il aurait pu prendre un troisième but avant la pause. Il y avait une trop grande fébrilité collective, individuelle aussi comme chez Ousmane Dembélé. Le schéma avait très bien marché en demi-finale contre le Maroc quand Randal Kolo Muani et Marcus Thuram étaient déjà rentrés, et c'est comme quand on parle de qualité dans la prise de décision : tu dois faire le bon geste au bon moment. Pour un coach c'est pareil, et bravo à Deschamps d'avoir rectifié le tir. Il fallait le faire avant la mi-temps pour rectifier la…