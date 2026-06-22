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Didier Deschamps se méfie de l’Irak
information fournie par So Foot 22/06/2026 à 00:21

Didier Deschamps se méfie de l’Irak

Didier Deschamps se méfie de l’Irak

Objectif qualif’. Présent en conférence de presse à la veille de défier l’Irak, Didier Deschamps a assuré que l’objectif principal était de se qualifier pour les 16 es de finale de cette Coupe du monde à la fin de la rencontre, même s’il appelle à la prudence concernant l’adversaire.

La qualification comme ligne de mire

DD n’a pas fait dans la dentelle. Après la victoire convaincante des Bleus face au Sénégal (3-1), surtout en seconde période, le sélectionneur tricolore n’exclut pas pour autant de faire des changements avant ce deuxième match : « Ce n’est pas interdit de faire des changements, mais l’objectif c’est d’aller chercher la victoire et la qualification sur ce deuxième match. Tous les joueurs ont bien récupéré, mais ça ne m’empêchera peut-être pas de faire des changements. » Si la qualification est l’objectif majeur de la rencontre, le tacticien français appelle toutefois à ne pas sous-estimer les Lions de la Mésopotamie : « Ce n’est pas une petite équipe, ils sont allés se qualifier au Mexique contre la Bolivie, qui est une très bonne équipe. Ils ont fait un nul contre l’Espagne et ils ont tenu tête à la Norvège. Ils ont des automatismes, ils savent faire. Les joueurs ont des relations techniques. Il ne faut pas penser que ce sera un match facile. On doit aborder ce match avec le même sérieux et la même concentration, avec l’objectif de se qualifier. »

LB, avec JB et TD à Philadelphie pour SOFOOT.com

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