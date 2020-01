Didier Deschamps parrain des Pièces jaunes : «C'est un privilège d'aider les enfants»

« Maman, tu peux venir me prendre en photo avec Didier Deschamps ? » Le sélectionneur de l'équipe de France a pu mesurer sa popularité ce mercredi à Disneyland Paris. Le parc d'attractions célébrait l'opération Pièces Jaunes 2020 en accueillant 300 enfants hospitalisés avec la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. Pour la deuxième année de suite, Didier Deschamps en est le parrain.Cette opération vise à récolter de l'argent pour améliorer le quotidien dans les services pédiatriques des hôpitaux publics. Aux côtés de Brigitte Macron, la présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, le sélectionneur a passé l'après-midi avec les enfants en partageant avec eux des ateliers puis un concert privé en compagnie notamment de Christophe Maé, Kendji Girac, Vianney et Joyce Jonathan.«Il n'y a rien de plus beau que de les voir avec le sourire»Le double champion du monde (joueur puis entraîneur) a été très sollicité par les plus jeunes mais aussi les moins jeunes. Romaric, 14 ans, casquette du PSG vissée sur la tête, était tout heureux d'avoir obtenu une photo dédicacée de DD. « C'est top ! On a gagné la Coupe du monde et pu faire la fête grâce à lui en 2018 et j'espère qu'on va remettre ça à l'Euro », déclare l'adolescent venu de Verdun.A moins de cinq mois du Championnat d'Europe, où les Bleus se trouveront dans un groupe difficile avec l'Allemagne et le Portugal, le sélectionneur tricolore a donc donné de son temps pour la bonne cause.« Je suis très heureux et fier de parrainer cette association car je suis très sensible à la cause de l'enfance, insiste Deschamps. C'est un privilège de pouvoir aider et faire en sorte d'améliorer le quotidien des enfants. A partir du moment où je m'engage, je fais les choses à fond. La maladie est le combat le plus difficile. Je suis émerveillé à chaque fois par la leçon de vie de ces enfants. Il n'y a rien ...