Didier Deschamps : "On frôle quelque chose qu'on aurait pu toucher"

Quatre ans après le sacre de 2018, Didier Deschamps a vu son équipe de France tomber, dimanche soir, au bout d'une séance de tirs au but cruelle. Le sélectionneur des Bleus est ensuite venu livrer son ressenti sur une finale d'anthologie, qui aura vu les Bleus passer tout près de l'incroyable.

Dans l'analyse du match, il y aura bien sûr cette première heure durant laquelle il n'y a pas eu de match face à une équipe qui nous a été supérieure dans l'agressivité. Nous, on a été moins bien pour différentes raisons, mais malgré tout, on est revenu de nulle part, en renversant une situation qui était très compromise. C'est ça qui donne encore plus de regrets. Le scénario, c'est le foot : il y a les prolongations, on a une balle de Coupe du monde à la dernière minute, mais ça ne nous sourit pas… À 3-0 contre nous, il n'y aurait pas eu les mêmes regrets. On aurait dit bravo, point, même si je félicite quand même évidemment cette équipe d'Argentine, qui a mis beaucoup de qualité, d'agressivité, un peu de roublardise, aussi. En disant ça, je ne veux surtout pas enlever le mérite de cette équipe. Il y a eu beaucoup d'émotions, mais à la fin, c'est cruel parce qu'on frôle quelque chose qu'on aurait pu toucher. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, expliquer pourquoi, comment… Il y a plusieurs raisons qui nous ont amené à être moins bien sur ce match : l'adversaire, le fait d'avoir moins d'énergie, même si les entrées de certains jeunes joueurs nous ont fait du bien. On a fait ce qu'il fallait pour se donner le droit de rêver, mais le rêve ne s'est pas concrétisé.Même si le résultat avait été inverse, je n'aurais pas donné ma réponse aujourd'hui. Je suis très triste pour mes joueurs, pour l'ensemble de mon staff, j'aurais un rendez-vous avec mon président en début d'année et vous saurez.Tout le groupe a été soumis à une situation que nous avons essayé de gérer au mieux. Par rapport aux joueurs qui ont commencé le match, je n'avais pas la moindre inquiétude, mais vous pouvez être en bonne santé, parfois, les enseignements… On n'avait pas le dynamise qu'on avait eu jusqu'à maintenant et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de match pendant une heure.