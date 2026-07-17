Didier Deschamps livre ses émotions avant sa dernière

C’est qu’il nous tirerait presque une larmichette. Didier Deschamps disputera le dernier match de son mandat à la tête de l’équipe de France ce samedi, lors de la petite finale du Mondial face à l’Angleterre. « Je sais que le clap de fin est demain. Personne ne va pleurer ici, mais je sais que l’équipe de France va me manquer » , a confié le sélectionneur en conférence de presse à 24 heures du rendez-vous.

Quatorze ans d’Histoire

Déjà capitaine des Bleus champions du monde en 1998, DD aura une nouvelle fois marqué l’Histoire de la sélection depuis le banc de touche . En quatorze ans, il a bien sûr ajouté une deuxième étoile sur le maillot, disputé deux finales majeures (Euro 2016 et Coupe du monde 2022) et battu un nombre incalculable de records.…

TB pour SOFOOT.com