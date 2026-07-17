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Didier Deschamps livre ses émotions avant sa dernière
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 19:14

Didier Deschamps livre ses émotions avant sa dernière

Didier Deschamps livre ses émotions avant sa dernière

C’est qu’il nous tirerait presque une larmichette. Didier Deschamps disputera le dernier match de son mandat à la tête de l’équipe de France ce samedi, lors de la petite finale du Mondial face à l’Angleterre. « Je sais que le clap de fin est demain. Personne ne va pleurer ici, mais je sais que l’équipe de France va me manquer » , a confié le sélectionneur en conférence de presse à 24 heures du rendez-vous.

Quatorze ans d’Histoire

Déjà capitaine des Bleus champions du monde en 1998, DD aura une nouvelle fois marqué l’Histoire de la sélection depuis le banc de touche . En quatorze ans, il a bien sûr ajouté une deuxième étoile sur le maillot, disputé deux finales majeures (Euro 2016 et Coupe du monde 2022) et battu un nombre incalculable de records.…

TB pour SOFOOT.com

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