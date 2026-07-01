Didier Deschamps : «Les joueurs savaient que j’étais pleinement avec eux »

Le retour du patron. Absent du banc face à la Norvège en raison des obsèques de sa mère, Didier Deschamps a retrouvé l’équipe de France avec, au bout de la soirée, la victoire (3-0 contre la Suède, en 16 es de finale) et le sourire. « Quand les joueurs sont dans cet état d’esprit-là et cette confiance-là, c’est bon » , a-t-il résumé, satisfait du tableau réalisé par ses joueurs. « Je n’ai coaché que des équipes qui ont donné et pris du plaisir. […] Face à des adversaires groupés, on a réussi à trouver les solutions, et quand on doit faire des efforts à la perte du ballon, on les fait. Je suis fier de ça, à maintenir. »

Mais Deschamps restera toujours Deschamps et le sélectionneur tricolore n’a pas tardé à ramener tout le monde sur le plancher des vaches . « Le seul regret c’est de ne pas avoir eu plus d’efficacité en première mi-temps, ça aurait tué le match, mais on les a tellement fait courir qu’ils l’ont payé en seconde , fait-il remarquer. Il y a toujours des choses à améliorer donc on ne va pas tomber dans l’euphorie non plus. Il faut apprécier d’être en huitièmes, redescendre pendant 48 heures et rebasculer, parce qu’on sait ce qui nous attend dans quatre jours. » …

MR, avec TD au Metlife Stadium de East Rutherford pour SOFOOT.com