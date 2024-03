information fournie par So Foot • 23/03/2024 à 23:29

Didier Deschamps : « Le premier responsable, c’est moi »

Un simple rappel à l’ordre ?

Après la performance insipide de l’équipe de France face à l’Allemagne, à trois mois de l’Euro 2024, ce samedi soir à Lyon (0-2), Didier Deschamps ne s’est pas trouvé d’excuse au micro de TF1 : « Je pense que l’on n’y était pas, avec ce que demande un match de haut niveau comme ça… Quand on voit notre début de match, avec ce but où l’on est à l’arrêt. Ce n’est pas intentionnel, on n’avait pas tous les ingrédients. Est-ce qu’on en avait les moyens ? Peut-être pas. »…

TM pour SOFOOT.com