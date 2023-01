Didier Deschamps, le champ libre

Didier Deschamps et l'équipe de France vont poursuivre leur petit bonhomme de chemin ensemble jusqu'en juin 2026. Le sélectionneur aux 89 victoires sur le banc des Bleus et sa garde rapprochée ont paraphé un nouveau contrat, sans aucune surprise. Deschamps peut tranquillement aborder l'avenir, il a de quoi voir venir.

Cette prolongation sans tirs au but

C'est dans les entrailles de Lusail qu'on l'avait laissé, la voix éraillée, le doigt pété – séquelles d'une belle gueulante à la mi-temps de la finale – mais l'aura de patron intacte. Didier Deschamps, lui l'éternel gagneur, venait de laisser filer sa deuxième grande finale à la tête de la sélection après celle de l'Euro 2016. Pourtant, par son coaching incisif (les entrées de Kolo Muani et Thuram avant la mi-temps ont permis d'inverser le cours des choses) et surtout ce parcours magnifique réalisé malgré les vents contraires, il a fait honneur à un costume qu'il porte depuis 2012., analysait le Basque de 54 ans, à chaud.Deschamps doit aujourd'hui tourner cette page pour savoir comment introduire la prochaine. Son bail de sélectionneur s'était achevé à l'heure de s'embrasser sous le gui, et il s'agit aujourd'hui de savoir quels sont ses vœux pour les Bleus, à l'orée d'un nouveau cycle.Au Qatar, las de cette question sur son avenir lancinante, il avait botté en touche jusqu'au soir de la finale., assurait-il ouvrant son agenda seulement pour évoquer[son]. La rencontre a bien eu lieu, le 29 décembre à Guingamp, chez Noël Le Graët. Le ponte du foot français a multiplié les gestes de tendresse envers le technicien, comme dans les colonnes du Parisien :. De l'entrevue bretonne, on savait seulement par l'intermédiaire deque, si les considérations financières n'ont pas été au cœur des négociations, Didier Deschamps voulait prolonger son bail jusqu'à la la prochaine Coupe du monde organisée en Amérique du Nord en 2026 et ainsi s'éviter de revivre cette situation floue dans deux ans. Son boss, lui, visait plus modestement une échéance à décembre 2024, date de fin de son probable prochain