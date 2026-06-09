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Didier Deschamps : « La vie est belle »
information fournie par So Foot 09/06/2026 à 00:24

Didier Deschamps : « La vie est belle »

Didier Deschamps : « La vie est belle »

Cette fois, c’est fait : Didier Deschamps a dirigé son dernier match avec l’équipe de France sur le sol français, en attendant de voir jusqu’où ses Bleus vont l’emmener en Amérique du Nord. Tour à tour, dans une séquence préparée par TF1, Aurélien Tchouaméni, Désiré Doué et Kylian Mbappé ont abordé leur sélectionneur avec l’ambition de la Coupe du monde qui arrive .

Les Bleus rendent un magnifique hommage à leur entraîneur Didier Deschamps avant leur dernière compétition ensemble ! 🥹🇫🇷 📺 « L’Après-Match » continue en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+ : https://t.co/0kxE7Lu0KQ pic.twitter.com/glM71o7dbL…

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