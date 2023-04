information fournie par So Foot • 13/04/2023 à 12:16

Didier Deschamps : « Je respecte l’entraîneur que Tudor est devenu »

Vrais reconnaissent vrais.

Didier Deschamps révèle qu’il est tombé amoureux de la méthode Igor Tudor, dans un entretien accordé à La Provence . Les deux anciens de la Juventus ont joué ensemble lors de la saison 1998-1999 et DD se remémore le gros caractère de l’entraîneur de l’OM : « J e l’ai connu, il était très jeune, mais avait déjà cette force physique qui le caractérise et un tempérament de guerrier dans le sens positif du terme. De ce que je vois, il l’a gardé ». Et la Dèche de poursuivre : « Je respecte l’entraîneur qu’il est devenu, ses méthodes, certains fonctionnements. Il a ses idées, il va au bout de celles-ci, avec des options différentes mais avec un cadre qui est bien défini ».…

TJ pour SOFOOT.com