information fournie par So Foot • 31/08/2023 à 16:07

Didier Deschamps explique les absences de N’Golo Kanté et Paul Pogba

Les absents ont-ils toujours tort ?

Une semaine avant l’annonce de sa liste, Didier Deschamps expliquait que Paul Pogba et N’Golo Kanté restaient toujours sélectionnables en équipe de France. Pourtant, au moment d’égrainer les 23 noms pour les deux prochains matchs, aucun des deux champions du monde 2018 n’a pu sauter au plafond. Le milieu de terrain de la Juventus a rechaussé les crampons pour un match officiel dimanche, mais pas suffisant pour prétendre aux Bleus. « Paul a eu le plaisir de pouvoir jouer une bonne vingtaine de minutes, rappelle son sélectionneur. C’est le début d’une route qui est encore longue par rapport à la saison dernière qui a été blanche. Il faut avoir de la patience. Je crois en lui et en sa capacité pour retrouver son meilleur niveau parce que c’est quelqu’un qui a le mental et l’expérience. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts. » …

EL pour SOFOOT.com