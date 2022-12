Didier Deschamps, et si l'heure était venue de quitter la scène ?

En fin de contrat avec les Bleus dans quelques jours, Didier Deschamps n'a pas souhaité annoncer sa décision concernant son avenir après la finale de la Coupe du monde. Après une décennie de culture de la gagne à tout prix et de "chatte à Dédé", l'heure n'est-elle pas venue pour les Bleus de découvrir autre chose ?

Monsieur finales... pas toujours gagnées

L'équipe de France vient de rendre les armes dans ce qui restera comme l'une des finales de Coupe du monde les plus folles de l'histoire depuis quelques dizaines de minutes seulement, quand Didier Deschamps refuse d'en dire plus à propos de son futur . Dix longues années. Depuis l'été 2012, une époque où une équipe de France convalescente s'extirpait péniblement de la phase de poules de l'Euro, Didier Deschamps s'est échiné à faire à nouveau briller le blason tricolore. Avec une immense réussite, ne serait-ce que parce que le coq frappé sur le maillot bleu est désormais accompagné de deux brillantes étoiles. Mais des échecs, aussi.Dimanche à Lusail, DD est devenu le deuxième sélectionneur à perdre à la fois une finale de Coupe du monde et d'Euro dans son mandat après l'Allemand de l'ouest Helmut Schön en 1966 puis 1976. L'homme à la gagne chevillée au corps sait donc aussi perdre. Pas une surprise pour ceux qui l'ont vu échouer en finale de Ligue des champions avec la Juventus sur le pré d'abord, puis sur le banc à Monaco, ensuite. Au moment de tirer son bilan, il faudra se souvenir à quel point il a patiemment reconstruit la sélection, d'un Mondial honorable au Brésil au sacre de Moscou. Une aventure qui aurait d'ailleurs pu s'arrêter dès novembre 2013, sans un Mamadou Sakho transformé en héros national et un sacré coup de pouce du destin, déjà. Mais il ne faudra pas non plus occulter que s'ils ont une nouvelle fois démontré leur incroyable capacité à se transcender sur un grand tournoi, ses Bleus ont semblé à bout de souffle tout au long d'une année 2022 inquiétante.Autant d'éléments que l'entraîneur de 54 ans va forcément peser pour décider de la suite à donner à sa carrière.