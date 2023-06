Didier Deschamps donne sa préférence pour l’avenir de Kylian Mbappé

Et ce n’est pas l’Aviron bayonnais.

À la veille d’affronter Gibraltar ce vendredi à Faro, au Portugal, dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2024, Didier Deschamps a succédé à Kylian Mbappé en conférence de presse. Le sélectionneur a pu revenir sur l’agitation médiatique qui entoure son capitaine, dont l’avenir à Paris demeure incertain. DD a toutefois affirmé que tout ce bazar ne dérangeait pas sa star : « Il n’est pas plus tendu que d’habitude. Il est comme il est. Il a l’habitude d’être au centre de l’actualité. Ça n’a pas d’impact sur lui et sur la vie du groupe. Le plus important est le match contre Gibraltar. Mais Kylian, c’est Kylian. Même quand il n’y a pas d’actualité, on parlera toujours un peu plus de lui. » …

LT pour SOFOOT.com