Didier Deschamps, des failles plutôt qu'une faillite

information fournie par So Foot • 14/06/2022 à 06:00

Après la défaite de l'équipe de France contre la Croatie (0-1) et un quatrième résultat négatif en autant de matchs, Didier Deschamps est apparu touché. Touché par ces échecs inhabituels, touché par les joueurs qu'il a vu évoluer sur la jante, touché par les limites de son système tactique, touché aussi après deux semaines chargées en émotions. Pourtant, connaissant l'animal, impossible de le considérer comme coulé.

"Les certitudes en football n'existent pas. Les convictions oui, mais les certitudes sont toujours balayées. Il y aura besoin de beaucoup beaucoup plus de choses si on veut maintenir le standing qui est le nôtre." Didier Deschamps

Faille que vaille

Les vérités générales ont les inconvénients de leurs avantages. Ça passe partout, certes, mais ça peut aussi voler en éclat à la vitesse d'un coup de talon sur une chaussure croate dans la surface. Et ça Didier Deschamps en a fait l'amère expérience ce lundi à Saint-Denis . Dans l'entretien donné ce mois-ci à, le Basque tenait son argumentaire pour définir son bilan après une décennie à la tête de la première équipe du pays :. Ou comment se blinder pour contrer ces critiques face auxquelles il jure avoiret justifier une réussite qui l'auréole depuis tant d'années. Celle qui avait notamment conduit les Bleus à soulever la Coupe du monde en 2018, tout comme à toucher à nouveau un trophée doré en octobre dernier lors du Final Four de la Ligue des nations après un Euro manqué. L'homme est rompu à ces joutes, sportives comme médiatiques.La Fontaine n'aurait pas dit mieux. Sauf que ces galipettes sémantiques peuvent aussi causer un sérieux tour de rein. En effet, quand la machine tricolore coince en concédant pour la première fois de son mandat une série de deux nuls et deux défaites en quatre matchs, retourner la question est légitime : si tu perds, as-tu tort quoi que tu aies fait ?Que ce soit les fesses vissées dans un fauteuil molletonné d'un hôtel donnant sur la tour Eiffel, où il avait reçu en mai, ou sur une chaise en plastique d'une conférence de presse, que ce soit après une victoire étriquée ou une défaite étriquée, Deschamps