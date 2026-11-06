Didier Deschamps aurait remballé un gros club anglais

Not interested . Didier Deschamps a dû se contraindre à dégainer son plus bel anglais pour refuser l’offre de Manchester United, selon les informations du Mirror , relayées par BBC Sport.

Si le morne Manchester United de Michael Carrick s’est offert un peu d’air en Ligue des champions cette semaine en renversant l’AS Roma dans une scénario rocambolesque (3-2), le board est toujours à la recherche d’un potentiel nouveau coach. Les noms de Julian Nagelsmann et d’Eddie Howe avaient été cités il y’a quelques semaines mais pour l’heure, c’est encore Carrick qui plante les coupelles lors des entraînements du club anglais. …

MB pour SOFOOT.com