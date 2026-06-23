Didier Deschamps apprécie le match des Bleus et égale un record

Adelphie à Philadelphie. Au bout d’une partie de près de 4 heures de jeu, la France a battu l’Irak et a assuré sa qualif’ pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Didier Deschamps retient cet élément, au micro de M6 , mais souligne aussi la difficile entame de match des Bleus. « La première période était bonne, mais je suis peut-être trop difficile. Je préfère ça [être difficile], avec les joueurs que j’ai. »

Comme le recense Opta, la Dèche signé son seizième succès en Coupe du monde comme sélectionneur de la France . Il égale le record de l’Allemand Helmut Schön. « [Après l’interruption] on a eu une totale reprise, a-t-il poursuivi. Ce n’était pas évident avec ce qui est arrivé. On s’est mis à l’abri et je suis content ce soir. » …

UL pour SOFOOT.com