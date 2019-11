Didier Deschamps, à feu et à cent

Le sélectionneur français atteindra, ce dimanche, la barre symbolique des cent matchs dirigés avec les Bleus. Un record, forcément. Mais derrière ces chiffres impressionnants, c'est surtout grâce aux relations fortes avec ses hommes qu'il peut aujourd'hui compter sur une telle longévité.

AlbanieFrance le 17/11/2019 à 20:45 Groupe H Éliminatoires Euro Diffusion sur

Deschamps : souviens-toi l'été 2012

Le 29 avril 1989, la place Tian'anmen était calme, le Mur de Berlin tenait encore debout, François Mitterand venait d'inaugurer la pyramide du Louvre et le petit Demagoj Vida voyait le jour. Mais surtout, Didier Deschamps fêtait sa première sélection avec l'équipe de France. Un simple regard dans le rétro permet de se rendre contre d'une chose : depuis trente ans, le Basque est un incontournable de l'histoire du foot français et international. Et, prime à la durée oblige, il s'apprête à devenir ce dimanche un double centenaire. Après ses 103 sélections en tant que joueur, Deschamps commencera en Albanie son centième match en tant que sélectionneur des Bleus. À ce niveau-là, on peut parler de règne.S'il est d'ores et déjà le sélectionneur le plus capé de l'histoire des Bleus, la qualification Lire la suite de l'article sur SoFoot.com