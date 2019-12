Didier Aubert (CFDT cheminots) : « Si on nous accorde la clause du grand-père, on sort du conflit tout de suite »

Le secrétaire général de la CFDT cheminots explique au « Monde » ce qui lui ferait arrêter la grève.

A quelques heures de la présentation très attendue de la réforme des retraites par le premier ministre Edouard Philippe, Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT cheminots, rappelle, dans un échange avec Le Monde, quelles sont les lignes rouges de son syndicat (le quatrième représentatif à la SNCF après la CGT, l'UNSA et SUD). Depuis le jeudi 5 décembre, la CFDT cheminots est en grève reconductible.

Avez-vous eu des contacts avec les représentants de l'Etat ces derniers jours ?

Très peu. Juste un coup de fil de cinq minutes du secrétaire d'Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari, vendredi soir. Nous avons rencontré, samedi après-midi, le directeur des ressources humaines de la SNCF, davantage dans une position de médiateur, que mandaté pour mettre sur la table des propositions concrètes. On a le sentiment de participer à un dialogue de sourds. Je ne comprends pas le fonctionnement de ce gouvernement : on est en plein conflit et l'Etat fait traîner les discussions comme s'il s'agissait d'une négociation au long cours

Quelles annonces du premier ministre vous feraient arrêter la grève ?

Je rappelle que, selon la réforme ferroviaire de 2018, les cheminots d'aujourd'hui bénéficient d'un statut qui va se fermer le 31 décembre 2019. Dans cette logique, si le gouvernement nous accorde la clause du grand-père [un mécanisme qui impliquerait que seuls les nouveaux embauchés soient concernés par la réforme], on sort du conflit tout de suite.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr