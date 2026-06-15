Dick Advocaat reconnait la supériorité de la sélection allemande

Il n’y a pas photo. En conférence de presse, Dick Advocaat sélectionneur de Curaçao, a reconnu que l’Allemagne avait été un adversaire trop fort pour la Vague bleue qui s’est inclinée 7 à 1. « Ce n’est pas une honte contre une telle équipe. Cette équipe vaut 850 millions et Curaçao, 25 » , a reconnu le tacticien.

Une défaite pas si amère

Les Curaciens ont tout de même marqué l’histoire en inscrivant un but pour leur premier match en Coupe du monde, même si le sélectionneur de 78 ans reconnait bien volontiers qu’il espérait que ses protégés puissent contrarier d’avantage la Mannschaft : « Ils étaient simplement trop forts et nous leur avons déjà offert quelques buts faciles. 7-1 c’est évidemment un gros score. Nous devons veiller à ce que personne ne baisse trop la tête, qu’ils ne restent pas bloqués dans un mauvais état d’esprit. Mais je ne crains pas trop cela », a-t-il ajouté. Passé sur les bancs de la Belgique et de l’Irak, le tacticien d’origine néerlandaise a toutefois souligné le soutien des supporters durant la rencontre et a relativisé le score en reconnaissant le chemin parcouru par la Vague bleue pour se qualifier pour ce Mondial.…

LB pour SOFOOT.com