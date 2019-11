Diaspora : l'envie d'Afrique de plus en plus forte

Revenir travailler en Afrique est-il envisagé par ceux qui, un jour, l'ont quittée ? L'entreprise spécialisée dans les métiers de la relation client Intelcia livre ses réponses dans une enquête réalisée avec le cabinet Innocence Consulting. Réalisée auprès de 800 personnes, l'étude visait à identifier les motivations et les freins d'un jeune diplômé ou d'un cadre de la diaspora pour travailler en Afrique. Et, première information capitale du sondage, les aspirants au retour sont nombreux. Près de 71 % envisagent en effet de repartir travailler sur le continent. Parmi eux, 38 % se disent même prêts à y retourner immédiatement. Le pays d'origine est privilégié, puisque plus de la moitié des sondés ne se voient pas travailler ailleurs. Seulement 15 % sont ouverts à des opportunités venant de tout le continent.La prime aux métiers du tertiaireParmi les métiers les plus recherchés par les jeunes diplômés, ceux du tertiaire sont les plus plébiscités. Environ 17 % des répondants ciblent le secteur du conseil, 16 % optent pour la communication et le marketing, 15 % se tournent vers les métiers de la finance, et 9 % vers les TIC. Leurs structures de prédilection ? Les multinationales, pour presque la moitié des sondés, et, surtout, les multinationales africaines de la part des diplômés de niveau master. Les organismes internationaux, les start-up africaines, ont la préférence pour 38 % et 36 % des répondants. Les...