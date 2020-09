Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diani, un triplé contre Guingamp Reuters • 05/09/2020 à 20:50









Diani, un triplé contre Guingamp par Adonis Vesin (iDalgo) Le Paris Saint-Germain, finaliste de la dernière coupe de France et demi-finaliste de la Ligue des champions, a lancé son championnat 2020-2021 face à Guingamp. Kadidiatou Diani, l'ailière droite parisienne, est déjà en jambes. L'internationale française a claqué un triplé (56e, 78e, 86e), et a rendu la politesse à Marie-Antoinette Katoto (71e). La joueuse du PSG a signé un but de la tête, une finition à six mètres et une frappe de dix mètres mal négociée par la gardienne Solène Durand. Faustine Robert avait profité d'un duel perdu par Paredes face à Traoré pour tromper Endler (2-1, 76e). Diani a vite calmé les ardeurs bretonnes...

